شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية فى مديريتى الدريهمى وحيس بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت ميليشيات الحوثى قصفا بعشرات القذائف المدفعية استهدفت مواقع قوات المقاومة المشتركة، والأحياء السكنية المحررة فى مديريتى الدريهمى وحيس فى الحديدة غرب اليمن، وذلك ضمن اختراقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن الميليشيات الحوثية عاودت القصف بكثافة فى اتجاهات عدة بالحديدة؛ غداة تصعيد واسع باتجاه المقاومة المشتركة، والعمالقة فى الأحياء المحررة، وشارعى صنعاء، والخمسين بمدينة الحديدة، وفى الجبلية، وحيس، والجاح.

وقالت مصادر يمنية إن " الميليشيات جددت قصف مواقع العمالقة شرق مديرية الدريهمى بعشرات القذائف المدفعية، حيث أطلقت عناصرها المتمركزة وسط أحياء المدينة التى تتخذها الميليشيات منطلقا لعمليات القصف على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة، قذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف".