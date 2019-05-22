شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في حريق الخيمة الرمضانية بالخبر.. والدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الدمام:

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أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحريق الذي اندلع في الخيمة الرمضانية في الخبر الأحد الماضي.

وأوضح أن الخيمة الرمضانية تابعة لأحد المطاعم الواقعة على كورنيش الخبر، حيث نُصبت خلال شهر رمضان لتقديم وجبتي الإفطار والسحور، مشيراً إلى أن الحريق أتى على الخيمة بشكل كامل، إذ بدأت شرارته من خارج الخيمة وسرعان ما انتقلت إليها لتلتهمها بالكامل، وفقاً لـ«عكاظ».

ولفت إلى أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغا الساعة 6:11 من صباح الأحد عن اندلاع حريق في خيمة بمحافظة الخبر، وعلى الفور تم انتقال فرق الدفاع المدني، وعند الوصول تم إخماد الحريق في حينه دون إصابات.