شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة صادمة.. معتمر يحاول فتح «مقام إبراهيم» باستخدام «مفك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو تداولها مغردون على موقع “تويتر” لحظة القبض على معتمر بعد محاولته فتح “مقام إبراهيم” في المسجد الحرام بالقوة باستخدام “مفك”.

وحاصر عشرات المعتمرين ورواد المسجد الحرام، المعتمر الذي حاول فتح “مقام إبراهيم”، فيما ألقى رجال الأمن المكلفين بحماية الحرم، القبض عليه.

ولم تتضح جنسية المعتمر، ولا الدوافع التي من أجلها أقدم على فعلته، فيما يرجح أن تصدر الجهات الأمنية بياناً خلال الساعات القادمة لكشف ملابسات الحادثة.

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