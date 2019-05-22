اكتشاف بسترة مبسّطة تهيّئ "اللبأ" البقري للأطفال الخدّج

توصّلت دراسة أسترالية إلى طريقة بسترة تتيح الحفاظ على النشاط البيولوجي لـ"اللبأ" البقري، بهدف استخدامه في إرضاع الصغار المعرَّضين للخطر في أيامهم الأولى، وفقا للعين الإخبارية.

و"اللبأ" هو حليب الأبقار بعد الولادة، ويحتوي على أجسام مضادة تحمي من الأمراض، فضلاً عن دهون أقلّ وبروتينات أعلى، مقارنةً بالحليب العادي.

وعادةً ما تُعالَج منتجات الألبان بالحرارة لضمان سلامتها، ما يغيّر النشاط البيولوجي المفيد للحليب، لذا كشفت دراسة أجرتها جامعة "مردوخ" الأسترالية، ونُشِرت في دورية " الأغذية الوظيفية"، الثلاثاء، عن طريقة للبسترة المُبسّطة يمكن أن تحمي "اللبأ" دون التأثير على فوائده.

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وقال الدكتور أندرو كوري، من جامعة "مردوخ" في تقرير نشره موقع الجامعة بالتزامن مع الدراسة: "إن التعقيم بأشعة (جاما) مع البسترة المُبسّطة بلطف، عبر تسخينها عند 63 درجة لمدة 30 دقيقة، يساعد في الاحتفاظ بخصائص مضادة للميكروبات والحماية من الالتهابات والعدوى".

وخضع "اللبأ" المعقم بهذه الطريقة لتجربتين سريريتيْن، بغية الكشف عن آثار استخدامهما، فأظهرت النتائج الأولية نجاحاً في تأمين وصول هذا المنتج إلى الأطفال الخدّج.

ويولد أكثر من 15 مليون رضيع قبل الأوان كل عام، أي 11% من جميع حالات الحمل، ويكون وصولهم لحليب الأم محدوداً خلال الأسابيع الأولى.