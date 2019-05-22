واستقبل الملك سلمان في قصر السلام بجدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعددا من الأمراء في اجتماعهم السنوي الـ26، حسب صحيفة الرياض. واطلع الملك سلمان على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الـ26 لأمراء المناطق. وطالب الملك سلمان أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصالح الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعهم في قصر السلام... الملك سلمان يوجه الأمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.