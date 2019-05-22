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© AP Photo / Raad Adayleh
ووفقا لروسيا وسوريا، يجب على المجتمع الدولي التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب السريع لقوات الاحتلال، التي تدعم المسلحين، من أراضي المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض روسي سوري لفكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان ومطالبة بإخراج اللاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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