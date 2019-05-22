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رفض روسي سوري لفكرة واشنطن إرسال قافلة إنسانية للركبان ومطالبة بإخراج اللاجئين

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© AP Photo / Raad Adayleh

وجاء في البيان: "ممثلو الجانب الأمريكي دعوا مجددًا إلى إرسال قافلة إنسانية ثالثة، لكننا أكدنا مرارًا واستنادا إلى التجربة العملية أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى حل مشاكل اللاجئين، لكنها تسمح لنا فقط بتوفير جميع المستلزمات للمسلحين الخاضعين لسيطرة الولايات المتحدة، وأن مثل هذا النهج لحل مشكلة الركبان غير مقبول".

ووفقا لروسيا وسوريا، يجب على المجتمع الدولي التأثير على الولايات المتحدة من أجل الانسحاب السريع لقوات الاحتلال، التي تدعم المسلحين، من أراضي المنطقة.

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