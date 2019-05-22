السودان يعيد النظر في "الجنسيات الممنوحة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab جواز سفر سوداني أصدر المدير العام لقوات الشرطة في السودان، قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنيس والممنوحة بموجب قانون الجنسية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أوضح تعميم صادر عن الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنيس، والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وفي وقت سابق، تم وقف أعمال اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016/850م)، بقرار من المدير العام للشرطة.

وجاء تشكيل لجنة المراجعة والفحص، استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة "حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية".

وومنح مدير للشرطة، مهلة أسبوعين، للجنة حتى ترفع توصياتها بعد فحص كل الحالات، تمهيدا لرفعها إلى الجهات السيادية بغرض اتخاذ القرار بشأنها.

ويشهد السودان، منذ أشهر، حراكا سياسيا كبيرا، وفي 11 من أبريل الماضي، تم إسقاط الرئيس عمر البشير، بعدما قضى ثلاثة عقود في السلطة.

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