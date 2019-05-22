الرياض تطالب المجتمع الدولي بمنع إيران من نشر الدمار والفوضى

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السعودية أكدت مد يدها للسلام وتسعى لمنع قيام أي حرب

وجدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى لغير ذلك وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب وأن يدها دائما ممتدة للسلام، وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

واعتبر المجلس الدعوة السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين تجسيدا لحرص العاهل السعودي على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.