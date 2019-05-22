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الرياض تطالب المجتمع الدولي بمنع إيران من نشر الدمار والفوضى

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أكدت مد يدها للسلام وتسعى لمنع قيام أي حرب طالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم من النظام الإيراني ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم وأن يبتعد ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفعها إلى ما لا تحمد عقباه.

وجدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد المملكة على السلام في المنطقة وأنها لا تسعى لغير ذلك وأنها ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب وأن يدها دائما ممتدة للسلام،  وتسعى لتحقيقه وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

واعتبر المجلس الدعوة السعودية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين تجسيدا لحرص العاهل السعودي على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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