مصر.. خروج تظاهرات طلابية نادرة

إسطنبول/ الخليج 365-

شهدت عدة محافظات بمصر، تظاهرات طلابية نادرة، كانت تحتج على أزمات تعطل "الامتحان الإلكتروني" ببلادهم، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

وبدأت وزارة التعليم بمصر، قبل أيام امتحانات إلكترونية في نهاية العام الدراسي، لطلاب الصف الأول الثانوي (مرحلة ما قبل الجامعة) بعد تجارب سابقة صاحبتها، أعطال لم تسلم من انتقادات من أولياء الأمور؛ خوفا على مستقبل أبنائهم، وسط تطمينات رسمية مستمرة.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة ردد مئات الطلاب الثلاثاء متفرقين بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني قائلين:" نظام فاشل"، "يسقط النظام" "شمال يمين عايزين (نريد) نظام قديم"، "يا اللي (من) بتسأل احنا مين، احنا الطلبة المظلومين".

ولم تعلق السلطات المصرية على تلك التظاهرات الطلابية النادرة، وخاصة مع حديث نشطاء عن فرض قيود على خروج التظاهرات السنوات الأخيرة، وهو اتهام ترفضه الحكومة وتؤكد أنها إجراءات تنظيمية لا تفرض قيودا.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إن اجتماع مجلس الوزراء المصري، سيناقش اليوم الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي المعتاد تقارير عدة بينها المتعلقة بامتحانات نهاية العام لاسيما امتحانات الصف الأول الثانوى، دون تفاصيل أكثر.

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وفي سياق متصل، خرجت انتقادات لتعرض السلطات الأمنية لبعض تلك التظاهرات الطلابية.

وقال حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" (يساري بمصر) في بيان مساء الثلاثاء، إنه "يدين العنف الأمني ضد طالبات وطلاب الصف الأول الثانوي"، متحدثا عن وجود حالات توقيف لطلاب شاركوا بالتظاهرات، دون تفاصيل عن الأرقام أو صدور تعليق رسمي.

وأكد الحزب أن "هناك عوارًا ونقصًا حادًّا في رؤية التربية والتعليم"، مشيرين إلى "أزمات وقوع السيستيم (عطل بالنظام الإلكتروني)".

وعادة ما تؤكد وزارة التعليم أنها مستمرة في العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، وتلافي أي عيوب، واللجوء مؤقتا حال تعثر النظام الجديد للامتحان الورقي، والحديث عن أداء أغلب الطلاب الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف للامتحان إلكترونيا.

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