مقتل 12 مدنيًا جرّاء قصف لنظام الأسد وحلفائه استهدف منطقة "خفض التصعيد"

(سوريا) / أشرف موسى / الخليج 365



قتل 12 مدنيا بينهم أطفال في قصف جوي ومدفعي لنظام بشار الأسد و حلفائه، ليلة الثلاثاء- الأربعاء، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني لمراسل الخليج 365، أن 11 مدنياً قتلوا في قصف جوي على مدينة معرة النعمان، فيما قتل مدني في قصف جوي بالقنابل العنقودية على بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الخليج 365، بأن القصف استهدف معظم مدن و بلدات ريف إدلب الجنوبي و ريف حماه الشمالي، ما يجعل عدد القتلى مرشحاً للازدياد.

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يأتي قصف النظام وحلفائه تزامناً مع هجوم واسع شنته المعارضة مساء الثلاثاء، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.

ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامنا مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.