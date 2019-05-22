الان تتابع الهند: الشرطة توقف إيرانيا وزوجته سرقا مواطن يمني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بومباي - الخليج 365:
اعتقلت الشرطة الهندية، أمس، مواطنا إيرانيا وزوجته، لقيامهما بسرقة مواطن يمني، سافر لعلاج ابنه في مدينة مومباي الهندية.
فيما أصدرت القنصلية اليمنية، بيانا، قالت فيه إنها تمكنت من استرداد 1400 دولار، حوالي 760 ألف ريال يمني، سرق من المواطن اليمني أحمد على المفلحي، مساء امس، وتحديدا في منطقى كالابا، عندما كان يسير مصطحبا ابنه الذي جاء به إلى الهند من أجل العلاج.
وأوضح بيان القنصلية، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الفاعلين، وهما إيراني وزوجته، وتمكنت بمتابعة من القنصلية العامة لليمن في بومباي من استرجاع المبلغ المسروق.
داعية المواطن أحمد المفلحي للحضور واستلام المبلغ، أو تحويله إلى اليمن، أوحضور مندوب عنه للاستلام.
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