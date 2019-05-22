"أمازون" تكسب نزاعا يمنح لها استخدام اسمها على الإنترنت

استطاعت مجموعة "أمازون" الأمريكية أن تكسب نزاعا حول استخدام اسمها على الإنترنت ضد بلدان أمريكا الجنوبية، وفقا للعين الإخبارية.

ويحق لـ"أمازون" استخدام اسمها كما هو في أسماء نطاقات الإنترنت، رغم اعتراض عدة بلدان أمريكية جنوبية تنتشر فيها غابة الأمازون، على هذه التسمية في مواجهة مستمرة منذ 7 سنوات.

واعتبرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) التي تدير أسماء النطاق على الإنترنت، أن العملاق الأمريكي يحق له استخدام هذا الاسم ومشتقاته رغم احتجاج عدّة بلدان على الأمر، من بينها البرازيل.

فالمجموعة الأمريكية تحمل اسم الغابة المطيرة الشهيرة الملقبة بـ"رئة العالم".

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وقال وزير الخارجية البرازيلي في مارس/آذار أنه "نظرا للدلالة اللغوية الملازمة للغابة، ينبغي ألا يكون اسم النطاق هذا حكرا على شركة ما".

وكانت هيئة "آيكان" قد قررت البت في المسألة في حال تعذر على الطرفين التوصل إلى اتفاق.

وقد تعهدت المجموعة الأمريكية عدم استخدام هذا الاسم في سياق قد يدلّ على الغابة والسماح للبلدان المعنية بالاستفادة من عدّة أسماء نطاقات مشتقة "لأغراض غير تجارية" هدفها رفع الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.

وندد وزير الخارجية البرازيلي، الإثنين، بقرار هيئة "آيكان" الذي لا يراعي في نظره بما فيه الكفاية "موجب حماية التراث الطبيعي والثقافي والرمزي لبلدان منطقة الأمازون وشعوبها".