"بي.إم.دبليو" تطور الجيل الجديد من طراز X8

اعتمادا على ما شهدته من ارتفاع في المبيعات؛ ترددت أنباء قوية عن قرب طرح شركة "بي.إم.دبليو" لطراز جديد من فئة X8، يمثل الجيل الأحدث من طراز X7، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن "بي.إم.دبليو" تعمل على تطوير الجيل الجديد من هذا الطراز، لتطرحه باسم وتصميم جديدين يظهران للمرة الأولى.

وقال الموقع الأمريكي إن عددا من مسؤولي "بي.إم.دبليو"، أكدوا رغبة شركتهم في توفير مساحة لطرح مزيد من السيارات ضمن فئة X المرفهة.

وأكد "موتور وان" قرب طرح النسخة الجديدة الطراز X8 من "بي.إم.دبليو"، بعد ما تداولته العديد من مواقع أخبار السيارات المهتمة بأخبار "بي.إم.دبليو" تحديدا، ومنها موقع bmwblog.com، الذي ذكر أن هذا الطراز قادم قريبا للأسواق ومعه سيارات جديدة من "بي.إم.دبليو" تابعة لفئة SUV.

ونشر موقع "موتور وان" صورة لتصميم تجريبي يرجح أنه سيكون التصميم الخاص بطراز X8 في نسخته الجديدة، وقد أظهرت الصورة أنه مستوحى في كثير من النواحي من تصميم طراز X7.