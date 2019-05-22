"علي بابا" الصينية تطلق تطبيقا ذكيا يختبر حبوب الشباب

أعلنت شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية بالتعاون مع شركة لوريال الفرنسية للعناية الشخصية، إطلاق أول تطبيق عالمي مشترك لاختبار حب الشباب بواسطة الذكاء الاصطناعي، خلال مؤتمر فيفا تكنولوجي الذي عقد في باريس.

ووفقا لشبكة أخبار "سوهو" الصينية، يسمح التطبيق الذي أطلق عليه اسم "Effaclar Spotscan"، والذي طورته لاروش بوزيه، وهي علامة تجارية مشتركة بين لوريال وعلي بابا، لأولئك الذين يعانون من حب الشباب ولكن لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى أطباء الأمراض الجلدية، بإجراء الاختبارات المهنية للجلد ويزودهم بالحلول الشخصية والعلمية، وفقا للعين الإخبارية.

ويستخدم التطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقارير الاختبار بناءً على 3 صور شخصية يتم تحميلها إليه، وبعد الاختبار، يوفر التطبيق للمستخدمين اقتراحات مخصصة للعناية بالبشرة بناءً على حالة الجلد.

كما يوصي التطبيق بمنتجات العناية بالبشرة الخاصة بالشركة ويدعم شراءها عبر الإنترنت، وإذا اكتشف التطبيق أن المستخدم يعاني من مشكلة جلدية خطيرة، يقوم على الفور بإرسال الحالة إلى أخصائي بشري لإجراء فحصوات فردية على المريض.

وقال كيفين تشن، نائب رئيس شركة وريال تشاينا: "لقد قمنا بتحليل أكثر من 6000 صورة للمستهلكين من مختلف الأعراق، مع أنواع مختلفة من البشرة ومستويات مختلفة من مشاكل حب الشباب، ومن الجنسين لضمان وجود أساس كافٍ للاختبار الدقيق".

واستنادا إلى صور حب الشباب التي تم جمعها ونتائج تحليل أطباء الأمراض الجلدية، اعتمد علماء الذكاء الاصطناعي تقنيات تعلم عميقة بما في ذلك تصنيف الآفات الجلدية والكشف عنها لإنشاء نموذج للشبكة العصبية لاختبار حب الشباب، التي تشرح العلاقة بين حبوب الشباب المرئية ونوع الآفات، لتوليد نتيجة اختبار شاملة.

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وأشار بيان أصدرته "علي بابا" إلى أن هناك عددا كبيرا من المستهلكين في الصين في حاجة ماسة إلى الدعم الاحترافي ولكن هناك طبيب أمراض جلدية واحدا لكل 60 ألف شخص، وقد خلق هذا الحاجة لمنصات الاختبار الذاتي التي تقدم أيضا اقتراحات للرعاية، مثل "Effaclar Spotscan"

وقال وانج يى مينج، المدير العام لشركة علي بابا كلاود، ذراع الحوسبة السحابية وذكاء البيانات لمجموعة علي بابا، إن "ملايين المستهلكين على منصات تاوباو، وتي مول للتسوق عبر الإنترنت التابعة لعلي بابا، يعانون من حب الشباب، ومن خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يمكنهم الآن فهم أفضل لحالة بشرتهم واختيار حل العناية بالبشرة بطريقة فعالة ومريحة دون الاضطرار إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف أن الشركات ستواصل استكشاف أشكال جديدة للتسويق وتطبيقات البيع بالتجزئة، وكذلك ستقدم تقنيات أكثر ذكاءً "يمكن الوصول إليها بسهولة وبأسعار معقولة".

وقال لوبوميرا روشيت، كبير المسؤولين الرقميين في مجموعة لوريال: "أصبحت الصين مركزا جديدا للتطوير الرقمي والابتكار العالميين لشركة لوريال، وتعد "Effaclar Spotscan" محاولتنا الجديدة لخلق تجربة تقنية فريدة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال ابتكار مفتوح، وذلك من أجل مساعدتهم على التمتع بحياة صحية وجميلة".

وعلى الصعيد العالمي، تؤثر مشكلات حب الشباب على 85% من الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 25 عاما، وفي الصين بشكل خاص، وجد تقرير أجرته شركة أبحاث السوق Mintel في 2018 أن حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعا بين الشباب في المناطق الحضرية، مع 45% من الرجال و38% من النساء.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق تطبيق "Effaclar Spotscan” الذكي، لأول مرة على منصات تاوباو وتي مول، في يونيو/حزيران المقبل. ثم يتم إطلاقه في أسواق أخرى حول العالم من خلال منصات تطبيقات مختلفة.