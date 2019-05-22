طهران تحذر واشنطن من "تداعيات" أي تصعيد ضدها

دبي - بواسطة محمد فارس © عطا كناري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران في 13 شباط/فبراير 2019

حذرت طهران الثلاثاء واشنطن من "التداعيات المؤلمة" لأي "تصعيد" ضدها مع استمرار تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الاميركية "ستكون هناك تداعيات مؤلمة بالنسبة الى الجميع إذا حصل تصعيد ضد ايران، هذا أمر مؤكد".

وأضاف الوزير الايراني في المقابلة التي تحدث فيها بالانكليزية "ليس من مصلحة ايران التصعيد. قلنا بوضوح شديد إننا لن نكون من يبدأ بالتصعيد لكننا سندافع عن أنفسنا".

وتابع أن "وجود كل هذه الامكانات العسكرية في منطقة بحرية صغيرة (الخليج) يشكل في ذاته عاملا لوقوع حوادث، وخصوصا مع أناس يسعون الى (حصول) الحادث".

وقال ظريف أيضا "ينبغي التزام حذر شديد، ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة خطيرة جدا".

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وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام مع اعلان الولايات المتحدة تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الاوسط لمواجهة ما اعتبرته "تهديدات" ايرانية.

والاثنين، دعا ظريف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى "احترام" الايرانيين معتبرا أن تهديداته الاخيرة "لن تقضي على ايران".

وكان ترامب قال الاحد "إذا أرادت ايران القتال، فستكون نهايتها".

من جهته، قال الرئيس الايراني حسن روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "يعلن البيت الابيض أن على الشعب الايراني أن يخشى هجوما أميركيا، ولكن بعد ساعتين، يدفع ضغط البنتاغون الرئيس الى الاعتذار والقول: لا ننوي شن حرب أو هجوم ولا نسعى البتة الى محاربة الشعب الايراني".