شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراسيم ملكية تصدر خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التى عقدها مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، فى قصر السلام بجدة.

ومن جهته، أوضح وزير الإعلام الأستاذ تركى بن عبدالله الشبانة، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، أشار إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ 250 مليون دولار أمريكى وديعة لحساب البنك المركزى السودانى بناء على ما أعلن سابقاً عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، يأتى امتداداً لدعم المملكة للشعب السودانى الشقيق لتعزيز الوضعين المالى والاقتصادى، لاسيما صرف الجنيه السودانى بما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للأشقاء فى السودان.

ورحب المجلس، بنتائج الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط التى اختتمت أعمالها فى جدة برئاسة المملكة وروسيا، وتأكيد التزامها بتحقيق التوازن فى السوق والعمل على استقراره على أساس مستدام.

وفى الشأن المحلى، أكد مجلس الوزراء، أن الدعم من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مائة مليون ريال لمنصة جود الإسكان التى انطلقت، الاثنين، وتشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموى الأهلية، وكذلك دعم صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للمنصة بمبلغ خمسين مليون ريال، يأتى تأكيداً على تفعيل الدور الاجتماعى فى تسريع عجلة التنمية عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعى تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، من خلال المنصة التى تعد واجهة للعمل الخيرى وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

واطلع المجلس، على نتائج الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق، وثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين التى تقضى بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين فى مختلف أرجاء المملكة.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:

أولاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكرواتى فى شأن مشروع اتفاقية تعاون أمنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كرواتيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السودانى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان فى مجال حماية البيئة والمحافظة على الغابات والمراعى ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار فى الصندوق الوطنى للاستثمار والبنية التحتية الهندى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدنى، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( 124 / 34 ) وتاريخ 4 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين فى مجال خدمات النقل الجوى، وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى رئيس ديوان المظالم، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( 118 / 32 ) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة فى جمهورية مصر العربية فى مجال القضاء الإدارى، وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

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سادساً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 36 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودى للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار، وذلك لتلبية احتياجات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف فى مركز المعلومات الوطني، على أن يعمل بهذا التصنيف والجداول الملحقة به إلى حين اعتماد تصنيف يعده فريق فنى يشكل فى الهيئة العامة للإحصاء على النحو الموضح فى القرار.

ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالى وزير التجارة والاستثمار، فى شأن إضافة النصوص المتعلقة بعقوبة التشهير أو تعديلها فى بعض الأنظمة التى تختص الوزارة بتطبيقها، وبعد النظر فى قرارى مجلس الشورى رقم ( 121 / 43 ) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ، ورقم ( 87 / 23 ) وتاريخ 15 / 6 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 25 ـ 47 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 15 ) وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، وإضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 38 ) وتاريخ 16 / 6 / 1427هـ، وتعديل المادة (التاسعة عشرة) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 42 ) وتاريخ 10 / 7 / 1403هـ، وذلك على النحو الموضح فى القرار، وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

تاسعاً: بعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم ( 48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمى خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار، وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، وذلك على النحو التالى:

1- ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التويجرى إلى وظيفة (مستشار إدارى) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2- ترقية عبدالله بن محمد بن راشد الغميجان إلى وظيفة (مستشار شرعى) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

3- ترقية محمد بن على بن مشبب القحطانى إلى وظيفة (مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

4- ترقية يحى بن إبراهيم بن على آل الحسنى إلى وظيفة (نائب الرئيس المساعد للمراجعة المالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: بنك التنمية الاجتماعية، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى، عن عام مالى سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.