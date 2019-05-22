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المقاومة اليمنية تفكك شبكة ألغام زرعها الحوثيون داخل نفق بمدينة الحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المقاومة اليمنية المشتركة عن العثور على متفجرات تكفى لنسف أحياء سكنية بمساحة كيلومتر مربع داخل نفق تحت خط عام فى مدينة الحديدة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مصدر فى الإعلام العسكرى التابع للمقاومة الوطنية، قوله، إن فرق الهندسة المشتركة فككت شبكة ألغام زرعتها المليشيات الحوثية فى الطريق العام قرب دوار المنظر، البوابة الجنوبية لمدينة الحديدة قبل تحريرها على يد المقاومة المشتركة.

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وأضاف أن النفق مليء بالبراميل المتفجرة وزن كل برميل 80 كيلوجراما، وصاروخان وزن كل صاروخ 500 كيلوجرام حولتهما المليشيات إلى ألغام.

 

 

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