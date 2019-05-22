الجيش يحبط هجمات لـ"أنصار الله" شمال غربي الضالع ومقتل قياديين من الجماعة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش و"أنصار الله" في منطقة الرباط المحاذية لمنطقة تورصة في مديرية الأزارق جنوب غربي الضالع، إثر محاولة مقاتلي الجماعة التسلل إلى مواقع في جبهة دار الصليب غرب المديرية.

© Sputnik . Aleksandr Vilf

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة تسلل "أنصار الله" عقب مواجهات استخدمت خلالها أسلحة متوسطة وثقيلة.

وفي جبهة حجر شمال غربي الضالع، ذكر المصدر أن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوما بغطاء مدفعي على سيلة المالح غرب منطقة باجة، دارت على اثره مواجهات لساعات انتهت بصد الجيش الهجوم وإلحاق خسائر في صفوف المهاجمين.

وأسفرت المواجهات الدائرة في جبهة حجر، عن مقتل القيادي الميداني البارز في "أنصار الله" المقدم سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، وهو أحد قيادات الأمن المركزي، إضافة إلى القيادي الميداني إسماعيل الحوثي، حسب المصدر.

إلى ذلك، شن طيران التحالف غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في جبهة حجر غرب مديرية قعطبة.

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ووفقا للمصدر، ألحقت الغارات خسائر في صفوف جماعة أنصار الله.

في سياق الغارات أيضا ولكن في صعدة، جدد طيران التحالف قصف على المحافظة الحدودية مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"على"تويتر"، إن طيران التحالف نفذ 8 غارات على مديرية كتاف شرق صعدة.

وأشار إلى شن الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديريتي غمر وشدا غرب صعدة.