دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كيف ستتأثر هواتف هواوي بعد قطيعة جوجل؟

بعد القرار المفاجئ وغير المتوقع من شركة جوجل بوقف تعاونها مع شركة هواوي، التي تعمل هواتفها الذكية بنظام تشغيل أندرويد، الذي صنعته الشركة الأمريكية، بدأ الكثيرون من مستخدمي هواتف الشركة الصينية في التساؤل عن مصير هواتفهم، وهل ستضرر أم لا؟

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وبحسب ما أعلنته شركة جوجل، فإن أصحاب هواتف هواوي لن يتضرروا الآن، موضحة أن كل ميزات وتحديثات أندرويد ستكون متاحة لهم، بما فيها تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل.

وأضافت جوجل أن نظام تشغيل أندرويد سيظل مستمرًا في توفير التحديثات الأمنية لأجهزة هواوي، كما أن مستخدمي هذه الأجهزة سيمكنهم استخدام متجر جوجل الإلكتروني وكذلك البريد الإلكتروني gmail.

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إلا أن مستخدمي هواتف هواوي لن يتمكنوا من الحصول على النسخة القادمة من نظام أندرويد، وسيظلوا يستخدمون النسخة الحالية التي تعمل بها أجهزتهم.

أما بالنسبة للأشخاص الذين سيفكرون في اقتناء هواتف هواوي مستقبلًا، فإن نظام تشغيل أندرويد لن يكون متاحًا لهم.

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وأشارت تقارير تقنية أن هواوي ستواجه أزمة حقيقية في هواتفها المقبلة، والتي لن تعمل بنظام أندرويد، وسيكون على الشركة الصينية إيجاد حلًا سريعًا، وربما تضطر إلى إنشاء نظام تشغيل خاص بها في أقرب وقت، كبديل لنظام أندرويد.

وكانت جوجل قد قررت فجأة قبل عدة أيام وقت أعمالها مع هواوي، فيما يتعلق بالبرمجيات والمنتجات العتادية، وذلك بعد أن قامت الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية على قائمتها التجارية السوداء.

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