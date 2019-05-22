الاستخبارات العراقية تعتقل اثنين من العناصر الإرهابية فى النجف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب العراقية، الثلاثاء، اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى النجف. وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن مفارز الاستخبارات وخلال ممارسات أمنية ومعلومات دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية، ويذكر أن القوات العراقية تواصل البحث عن العناصر الإرهابية وخلايا تنظيم "داعش" الإرهابى فى كافة الأراضى العراقية.

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