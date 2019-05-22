الداخلية العراقية تعتقل شخصا ينتحل صفة ضابط فى جهاز مكافحة الإرهاب بنينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط فى جهاز مكافحة الإرهاب فى محافظة نينوى. وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن الاعتقال تم بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص ينتحلون صفة مفرزة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب فى نينوى وأحدهم ضابط برتبة نقيب والآخر هارب، حيث كانوا يقومون بابتزاز المواطنين من خلال تعاملات تجارية فى مدينة الموصل.

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