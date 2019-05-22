القيادة تهنئ رئيس إندونيسيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لويدودو، ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. Advertisements وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس جوكو ويدودو بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لويدودو، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إندونيسيا الشقيق.

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