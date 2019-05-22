شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات في حريقين بـ«صبيا» بينهم عناصر من الدفاع المدني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حريق في مستودعين أحدهما لمواد البناء والآخر لمكتبة في محافظة صبيا عن إصابة 3 من أفراد الدفاع المدني و3 أشخاص آخرين، أمس الثلاثاء.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره في المحال المجاورة بعد عمل طويل ومجهود شاق.

وقال نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان، إنه ورد بلاغ عن حادثة حريق في مستودعين بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادثة عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تبلغ مساحته 35×20م تقريباً، ومستودع لإحدى المكتبات تبلغ مساحته 25×20م احترق كلياً، حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.

وأوضح آل صمغان أنه نتج عن الحادثة إصابة 3 أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة 3 أشخاص آخرين بإصابات خفيفة أيضاً، حيث تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بصحة جيدة. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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