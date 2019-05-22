شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع عواصف غبار ورياحاً عنيفة.. احذروها في هذه الأوقات من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر أستاذ علم المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، عبدالله المسند، من العواصف الغبارية والرياح العنيفة، مع بدء موسم الجوزاء.

وقال “المسند” على حسابه في “تويتر”: “العواصف الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة والعنيفة التي تتزامن مع السحب الركامية الربيعية واردة خلال فترة العصر والمساء”.

وأوضح أن “اليوم يوافق 1 الجوزاء لعام 1397 هجري شمسي (هـ.ش)”، والليلة كنة الثريا (أي اختفاؤها فلا تشاهد) وتظهر للعيان جهة الشرق بعيد الفجر في 7 يونيو”.