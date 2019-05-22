شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة اليمنية تكتشف نفقا مفخخا فى مدينة الحديدة أقامته الميليشيات الحوثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فرق الهندسة التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة نفقا مفخخا فى مدينة الحديدة أقامته ميليشيات الحوثية، وذلك وفق ما ذكرته قناة سكاى نيوز بالعربية، دون المزيد من التفاصيل. وكان العقيد ركن تركى المالكى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد قال إن تهديد ميليشيات الحوثى يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى، وأشار المالكى إلى أن ميليشيات الحوثى تتلقى أوامرها من حرس إيران الثورى وأنها لا تملك القرار فى تنفيذ الأعمال الإرهابية.

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