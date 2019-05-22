شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر المواطنين والمقيمين بشأن قاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجَّه الأمن العام رسالة تحذيرية من جديد إلى المواطنين والمقيمين، بشأن جمع التبرعات من زوار الحرمين الشريفين.
وقال الأمن العام في رسالته التحذيرية: إنه “يُحظر جمع التبرعات من قاصدي الحرمَيْن الشريفَيْن في الأوقات كافةً، ولأي سبب كان”.
كما دعا الأمن العام في رسالته الأفراد إلى التبليغ في حالة ملاحظة ذلك الأمر.
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