شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يحذر المواطنين والمقيمين بشأن قاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجَّه الأمن العام رسالة تحذيرية من جديد إلى المواطنين والمقيمين، بشأن جمع التبرعات من زوار الحرمين الشريفين.

وقال الأمن العام في رسالته التحذيرية: إنه “يُحظر جمع التبرعات من قاصدي الحرمَيْن الشريفَيْن في الأوقات كافةً، ولأي سبب كان”.

كما دعا الأمن العام في رسالته الأفراد إلى التبليغ في حالة ملاحظة ذلك الأمر.