الخارجية الأمريكية ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استخدمت أسلحة كيماوية

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك هجوم مزعوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان ”ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه الواقعة، لكننا نكرر تحذيرنا من أنه إذا استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة وحلفاؤنا على نحو سريع ومتناسب“.
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