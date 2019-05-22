انت الان تتابع السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العقيد الركن تركي المالكي

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).

وندد المالكي باستمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد. وبحسب "رويترز" أمس، فإن وكالة سبأ للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة

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