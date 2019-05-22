السعودية تعترض أهدافًا جوية معادية في جدة والطائف

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العقيد الركن تركي المالكي
اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، أهدافًا جوية معادية في محافظتي جدة والطائف وقامت بتدميرها. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قوله: "إنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف". وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).
وندد المالكي باستمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد. وبحسب "رويترز" أمس، فإن وكالة سبأ للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة
وندد المالكي باستمرار المحاولات المتكررة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.
وبحسب "رويترز" أمس، فإن وكالة سبأ للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بحركة الحوثيين قوله إن استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي كان بداية لعمليات عسكرية ضد 300 هدف حيوي وعسكري.
وقالت الوكالة، التي يديرها الحوثيون، نقلا عن المصدر إن الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية في الإمارات والسعودية إضافة إلى قواعد تابعة لهما في اليمن.
وقالت السعودية إن طائرات مسيرة ملغومة أصابت محطتين لضخ النفط يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن تليفزيون المسيرة الذي يديره الحوثيون في وقت سابق أن الجماعة شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة على منشآت سعودية.
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