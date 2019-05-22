مميزات عديدة لا تعرفها عن تطبيق خرائط جوجل

أصبحت خرائط جوجل Google Maps واسعة الانتشار ومفيدة للغاية منذ إطلاقها في عام 2005، وأصبح من الصعب التنقل بدون استخدام التطبيق.

ويتميز تطبيق خرائط جوجل بإمكانية استكشاف مطاعم جديدة ومواقع سياحية مثيرة للاهتمام، وذكر زمن الرحلة بشكل دقيق.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المميزات المفيدة التي لا تعرفها عن تطبيق خرائط جوجل:

تغيير الوقت لمعرفة نتائج أكثر دقة

تساعد خرائط جوجل في البحث عن اتجاهات رحلة معينة في وقت مبكر، فقط قم بتغيير الوقت ليتناسب مع اليوم الذي تنوي السفر فيه، حيث يقدم التطبيق نتائج أكثر دقة استنادا إلى حركة المرور والمتغيرات الأخرى

احتفظ بقائمة الأماكن المفضلة لديك

إذا كنت تواجه صعوبة في تتبع المواقع المفضلة لديك، فتطبيق خرائط جوجل يساعدك في الاحتفاظ بالأماكن المفضلة إليك، ما عليك سوى الضغط فوق الرمز الذي يأتي بثلاثة خطوط رأسية واختر خيار "أماكنك"، ثم انقر فوق علامة التبويب "المحفوظة" ، واختر "المفضلة" ، واضغط على "إضافة" لحفظ مطعمك المفضل أو المكان المفضل إليك.

تثيب خرائط تحتاجها للاستخدام في وضعية Offline

إذا كنت تقود سيارتك في منطقة نائية، فقد لا تتمكن دائمًا من الوصول إلى خدمة إنترنت، لحسن الحظ، يسمح لك التطبيق بتثبيت خرائط لبعض المناطق حتى تتمكن من استخدامها عندما لا تتوفر شبكة اتصال.

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أضف خيار "توقف" أثناء السفر

أثناء السفر من منطقة إلى أخرى قد يحتاج السائق إلى التوقف لتعبئة الوقود أو الحصول على وجبة سريعة لتناول الطعام، التطبيق يوفر خيار "التوقف" واختيار أقرب مركز خدمة للتوقف.

مشاركة موقعك مع صديق

هناك أوقات قد ترغب فيها في إخبار صديق أو فرد من العائلة بمعرفة المدة التي سيستغرقها زمن وصولك إليهم بالضبط، لتفعيل الميزة قم بالنقر فوق القسم الموجود بالقرب من أسفل الشاشة، حيث يعرض التطبيق المدة التي سيستغرقها الوصول إلى وجهتك، ثم اختر خيار "مشاركة تقدم الرحلة"، من هناك، ستتمكن من تحديد جهة اتصال ترغب في مشاركة موقعك بها.

معرفة ما إذا كان مطعمك المفضل مزدحما للغاية

إحدى المعلومات المفيدة في تطبيق خرائط جوجل هي أوقات اليوم التي تكون فيها المواقع عادةً مزدحمة، يمكن معرفة ذلك من خلال البحث عن مطعم أو موقع آخر، ثم انقر الزر في أسفل الشاشة وسيظهر لك معلومات حول المكان.

استخدم الواقع المعزز لتوجيهك في الاتجاه الصحيح

أصبح التطبيق يعتمد على الواقع المعزز، بحيث يقوم بتوجيه المستخدم من خلال كاميرا الهاتف، وتظهر أسهم باللون الزرقاء لمعرفة الاتجاهات.

قامت جوجل بتطبيق هذه الميزة في هواتف بيكسل، لتوفر تجربة مشاهدة الاتجاهات في العالم الحقيقي.