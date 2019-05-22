الكونجرس يطالب إيران بتغيير سلوكها ويستبعد الحرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، أي نيه لديه لإعلان الحرب على إيران، ودعاها إلى تغيير سلوكها في المنطقة فوراً، وقال متحدث، إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا كانت إيران خلف الاعتداءات الأخيرة في الخليج. وقال أعضاء في مجلس الشيوخ إن هناك تهديدات متعددة للمصالح الأمريكية من قبل إيران ومن ميليشيات «حزب الله» والمتمردين الحوثيين.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، أمس، إلى تراجع التهديدات الإيرانية لمصالح بلاده، دون انتفائها نهائياً. وقال شانهان، قبيل جلسة مساءلة في الكونجرس، إن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في المنطقة، أتاح وقف احتمال شن هجمات إيرانية على الأمريكيين.

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته مساء أمس مبنى وزارة الخارجية الكويتية، «إنّنا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة، ونرجو أن يعود الهدوء إلى المنطقة، وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا».