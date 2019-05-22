شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات قبلة الجميع وموطن إطلاق الطموحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عدد من المقيمين والمستثمرين في مدينة العين أن الإمارات بمبادراتها وبيئتها الإبداعية ونظرتها للمستقبل باتت قبلة للجميع وقاعدة لانطلاق المشاريع والأفكار والطموحات للعالم، وأن نظام الإقامة الدائمة الذي أطلقته حكومتها يمثل فرصة ذهبية ستعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية نشطة.وقال حسن بحمد مدير مركز «عين» للإعلام والتوثيق إن قرار القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بمنح الإقامة الدائمة للمتميزين والمواهب يعد نموذجاً بارزاً بل فريداً من نوعه في الرؤية الواضحة والأهداف النبيلة والسامية في التعامل والتقدير لأبناء المقيمين على أرض الإمارات، وبالتالي مزيد من المكافأة والعطاء لكل من له بصمات إنمائية واقتصادية وثقافية وفي سائر المجالات والمستويات كافة، حيث يكتسب هذا القرار أهمية كبيرة، فهو يدل على مدى حرص الحكومة الإماراتية على تكريم الإنجاز، وهو نهج يؤكد أن الإنسان هو بالفعل محور الاهتمام من أجل تحقيق رفاهيته وسعادته وحافز للمتميزين والنخب للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات وشحذ الهمم وحشد الجهود والطاقات من أجل مواصلة مسيرة التقدم.أشار رامي العمري (مستثمر) أن الإمارات باتت قبلة الجميع وموطن تحقيق الأحلام والطموحات، لذلك فليس من المستغرب أن تتميز بقرارات من هذا النوع تحفز على العطاء وتشجع المتميزين وتمنحهم الجو النفسي والدعم اللازم لإطلاق أفكارهم ومواهبهم ومشاريعهم إلى الملأ.وأكد عادل إبراهيم، مستثمر، أن الإقامة الدائمة للمستثمرين، تعتبر واحدة من القرارات التي تؤكد مدى حكمة القيادة الرشيدة وعمق نظرتها حيث إن القرار سيعمل على اجتذاب أصحاب رؤوس الأموال والمتميزين علميا وفكريا والباحثين عن بيئة مميزة لاحتضان الإبداع، للعيش في دولة التسامح التي منحت المقيمين على أرضها كافة الحقوق الإنسانية والاجتماعية لتتوج في شهر الخير جميع مساعيها الطيبة بالقرار الذي أثلج صدورنا.قال عمار وصفي، تعتبر الإقامة الدائمة خطوة كبيرة لروح التسامح والرقي والتقدم وتشجيع المتميزين من رجال العلم والاستثمار على الاستقرار بالدولة وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حفظها الله، وحرصها على مواصلة التقدم والتطوير بالدولة مهما كلف ذلك الدولة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تزيد روح التعاون بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد من أجل التقدم والرخاء.وقال رامي دغلس، يعمل في القطاع البنكي، إن إطلاق نظام البطاقة الذهبية، يؤكد أهمية المقيم في أرض زايد الخير، حيث إن دولة الإمارات تنظر إلى المقيم على أنه شريك دائم في مسيرة النهضة والتنمية وليس ضيفاً على أرضها، وتمكنت سياسة الإمارات الحكيمة من تحويل الدولة إلى وجهة عالمية يقصدها الموهوبون والمبدعون من كل حدب وصوب.أكد المهندس عبدالناصر النجار، يعمل في قطاع الإنشاءات، أن إطلاق البطاقة الذهبية، يتصف بالإبداع، ودليل على استشراف المستقبل، بهدف الارتقاء بالعمل، وتحقيق السعادة للمقيمين أسوة بالمواطنين، والذين ينظرون إلى الإمارات على أنها بلدهم الثاني، الذي احتضنهم وجعلهم يشعرون بأنهم محل ترحيب.أوضح الدكتور مهند خنفر، أكاديمي، أن النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة وسياستها الحكيمة، تؤكد أن النتائج دائما لمصلحة الوطن والمواطن والمقيمين فيه دون تمييز، حيث تمثل المبادرة سباقاً للزمن.

كنوز الأمة

قال عمار شنابلة، إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، جعل من الإمارات الحاضنة الأولى للمواهب الاستثنائية، عبر دعمه ورعايته للمواهب من جميع المقيمين على أرض الدولة، حيث يعدهم من كنوز الأمة، التي لا بد من الاستثمار فيها بالشكل المناسب.

أكدت هناء الموسى، مدرّسة، أن إطلاق البطاقة الذهبية، يعكس العقلية العبقرية والمستوى الراقي في القيادة الرشيدة، كما أن الاهتمام بالعنصر البشري صفة ترافق سياستها الحكيمة، كونه العنصر الأكثر أهمية في تحقيق أهداف أي مؤسسة أو دائرة.

أكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن وراء هذه الخطوة الكبرى قيادة حكيمة وحكومة رشيدة وفكراستراتيجي ورؤية شمولية ثاقبة وبعيدة المدى، لا تتوقف عن البحث الدؤوب عن المبادرات والخطط والمشاريع والتشريعات، التي تكفل الحفاظ على الإنجازات الحضارية الكبرى والمكتسبات التنموية.

عصر ذهبي

وقال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي للمستشفى الأمريكي دبي: تمنح «البطاقة الذهبية الطبية» للأطباء ضماناً مالياً ومهنياً للإقامة في الإمارات التي يرون فيها وطناً ثانياً لهم. لقد وفرت الإمارات، على الدوام البيئة الحاضنة، وأوجدت كل سبل الدعم لمساعدتنا على تحقيق النجاح. والحصول على الإقامة الدائمة يتيح لنا مواصلة تقديم مزيد من العطاء لهذه الأمة العظيمة.

يقول د. محمد فراس النائب، أستاذ العلاقات الدولية في كلية المدينة الجامعية: العصر الذهبي الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة كان لزاماً أن يقترن بقرارات حضارية من مثيل البطاقة الذهبية، لمنح الإقامة الدائمة التي أطلقها بكثير من التنور والرقي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ووجدت كثيراً من الأصداء التي ثمنتها عالياً.

وقال هشام زهوة (لبناني) كما تعودنا دائما من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على قرارات تحمل أفكاراً رائدة تدعم مسيرة دولة الإمارات. كان لهذا القرار أثر بالغ في نفوس كل المقيمين على هذه الأرض الطيبة المباركة بمنح المتميزين وأصحاب الكفاءات البطاقة الذهبية لتمنحهم الاستقرار النفسي والأسري وتدفعهم لمزيد من العطاء وهذه المنحة تعطيهم مساحة أكبر من الإبداع في وطنهم الثاني.

وقالت عزة فايد (مصرية) منح الإقامة الدائمة للمتميزين يجعل كل مقيم على ارض الإمارات يبحث عن التميز ويجتهد في العمل ويسعى للتطوير وطرح الأفكار ليحصل على البطاقة الذهبية كل في مجاله وكل من موقعه لأن دولة الإمارات تشكل لنا وطناً وتمنحنا الأمن وتمنح الجميع فرصاً متساوية وتدعم الأفكار الرائدة وهذه هي استراتيجية حكومة دول الإمارات التي أبهرت العالم.

وقال محمد يوسف (مصري) مبارك عليكم الشهر الفضيل أهل الإمارات الكرام وعلى آل زايد وآل مكتوم المحترمين المحبوبين منا نحن المصريين ووفقكم الله وأحبكم وزاد من فضله سبحانه عليكم بلاد الخير الحب والسلام، وليس بغريب هذه القرارات القوية من فارس العرب.

اعتبرت د. نور هشام، طبيب عام، وماجستير في الصحة العامة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خطوة تحفيزية من شأنها التشجيع على الإبداع والابتكار، وخلق بيئة تنافسية، يتمخض عنها المخرجات الإيجابية والمردود الناجح، وتحقيق المكاسب الحقيقية، ما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج، وإيجاد رافد جديد من روافد التنمية وتعزيز الإنتاجية.