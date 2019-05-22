مصر توافق على تشريح جثمان زكي مبارك لكشف أسباب وفاته بتركيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكشفت المزيد من الحقائق حول القتيل الفلسطيني زكي مبارك، الذي زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، وذلك في أعقاب قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق إعادة تشريح الجثمان، لبيان السبب الحقيقي لوفاته في سجن تركي، فيما بدأت عائلة الضحية ملاحقة النظام التركي دوليا وقضائيا على خلفية جريمة الاغتيال.

ونقلت قناة «العربية» عن شريف غنيم محامي عائلة القتيل، إن النائب العام المصري أصدر قرارا مهما بإعادة فحص وتشريح الجثمان، حيث ستقوم لجنة من أكفأ وأفضل خبراء الطب الشرعي في مصر بتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، ووصف آثار التعذيب الموجودة على جسد القتيل، وسبب نزع أعضائه الداخلية، وآثار الخياطة الطبية بكافة أجزاء جسده، وبيان دقيق بمظاهر التعذيب الوحشية التي تركت آثارها على الجثمان، مؤكدا أنه عقب انتهاء التشريح ستصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي، وتسلم نسختين منه، واحدة إلى السفارة الفلسطينية لتقديمها للسلطة، والحكومة الفلسطينية، والآخر للأسرة ومحامي العائلة.

وأضاف أن التقرير سيستغرق صدوره ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها ستقوم الأسرة باستلامه، وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في فرنسا، مؤكدا أن الدعوى القضائية ستطالب بتقديم المسؤولين الأتراك المتورطين في تعذيب وقتل زكي مبارك إلى العدالة.

وكشف محامي العائلة أن الجثمان وبعد تشريحه سيتم نقله إلى غزة، حيث من المقرر وفق الإجراءات أن يتم نقله للقطاع اليوم الأربعاء أو غدا الخميس صباحا على أقصى تقدير برفقة مندوب من السفارة الفلسطينية، وبعد إنهاء الإجراءات على معبر رفح، تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بدير البلح، مضيفاً أن الجثمان أصبح تحت تصرف النيابة، التي ستصدر قرارها بنقل الجثمان، بعد انتهاء عملية تشريحه.

وأوضح أن أسرة القتيل الفلسطيني اعترضت على نقل الجثمان قبل الحصول على تقرير رسمي، سواء من السلطات المصرية أو من أي جهة دولية بحالة الجثمان، وتحديد سبب الوفاة، كاشفا أن جثة زكي مبارك بها آثار تعذيب وخياطة طبية في كافة أنحاء الجسد، وفي الساق والصدر والقدمين، ومنزوعة الأعضاء مثل القلب والكبد واللسان والبلعوم، وحالتها تؤكد تعرض زكي مبارك لتعذيب شديد، وصعق بالكهرباء، وضرب بالهراوات والعصي الحديدية في الساق والقدمين، وكافة مناطق الجسد.

في سياق متصل، أعلن زكريا مبارك شقيق القتيل أنه سيتوجه الخميس، إلى فرنسا لرفع دعوى قضائية أمام الجنائية الدولية ضد النظام التركي والمسؤولين الأتراك، ومسؤولي سجن «سليفيري» أنقرة في إسطنبول الذين تورطوا في تعذيب وقتل شقيقه.

وقال إنه سيتقدم للمحكمة كافة الصور الخاصة بالجثة وتقرير الطب الشرعي التركي الذي كشف أن سبب الوفاة جروح وإصابات في الجسد وهي إصابات ناجمة عن التعذيب، وليس بسبب انتحاره شنقا، كما زعمت السلطات التركية والنظام الحاكم في تركيا، مؤكدا أنه سيرفق بأوراق الدعوى تقرير الطب الشرعي المصري فور صدوره رسميا، كما سيرفق معها صورة من التحقيقات الرسمية التي تجريها النيابة المصرية حول الحادث وملابساته.(وكالات)