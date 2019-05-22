المُختلِف في السودان

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المسألة التي لم تنل ما يكفي من الاهتمام عند النظر في التطورات الجارية في السودان، هي أن الانتفاضة الشعبية هناك تكاد تكون الوحيدة، عربياً، بل هي الوحيدة فعلاً، التي قامت ضد نظام «إسلاموي» فاسد، يتخذّ من الإسلام غطاءً له للتستر على فساده وبطشه وتفريطه في وحدة البلاد وسلمها الأهلي.

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لذا لا يصح مقارنة هذه الانتفاضة، من أوجه كثيرة على الأقل، بأحداث ما عرف ب «الربيع العربي» في 2011 وما نجم عنها، ويكفي أن نتذكّر حجم التغطية الإعلامية التي خصصتها قناة «الجزيرة» لما جرى في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا آنذاك، ولاحقاً أيضاً، وبين صمتها المطبق عن انتفاضة السودان، واتخاذ موقف الانحياز لنظام البشير والتستر على جرائمه، لأن القائمين على القناة كانوا يعرفون أن القوى الإسلاموية كانت هي القوة الضاربة في أحداث 2011، وهي المسؤولة، أكثر من سواها، عن المآلات المدّمرة لتلك الأحداث على صعيد كل بلد جرت فيه أو على الصعيد العربي.

كشفت انتفاضة الشعب السوداني عن زيف الادعاء بالإسلام هوية لنظام البشير، فهذا الادعاء جرّ على السودان كوارث عدة، ومن جهة أخرى، ولعلّ هذا هو الأهم، أوصلت هذه الانتفاضة إلى الشعوب العربية رسالة واضحة عما كان سيجري في البلدان العربية الأخرى في حال تمكّن «الإخوان المسلمون» وسواهم من القوى الإسلاموية، بكافة صورها، من المسك بزمام الأمور في هذه البلدان، وعلى كلٍ فإن عينة أخرى من هذا السيناريو ظهرت معالمها في الفترة القصيرة التي حكم فيها «الإخوان المسلمون» مصر بعد ثورة 25 يناير.

لذلك يمكن تفهّم القلق السائد في صفوف السودانيين، بمن فيهم «قوى الحرية والتغيير» من أن القوة الاحتياطية غير القليلة التي أسس لها نظام البشير خلال ثلاثة عقود ما زالت تتربص الفرصة للانقضاض على ما حققته الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير شخصياً، خاصة بعد انحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب، لكن البشير على محورية الدور الذي كان يلعبه في الحكم، ليس هو النظام كاملاً.

كل خبرٍ يرد عن بلوغ «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري المؤقت تفاهمات حول طريقة الإدارة الانتقالية يثير في نفوسنا الارتياح والغبطة، وبالعكس فإن أي خبر يرد عن تعثر المفاوضات بين الفريقين يثير في نفوسنا القلق والخوف، وثقتنا كبيرة في أن لدى المتفاوضين من الجانبين الحكمة وصدق النوايا ما يجعلهم يتجاوزون العقبات ويضعون البلاد على السكة الصحيحة للتحول المطلوب، الذي يلبي طموحات الشعب.

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