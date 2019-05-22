عمال مونديال قطر يعيشون أوضاعاً «مروعة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير جديد لصحيفة «ميرور» البريطانية، أن عدد كبير من العمال المهاجرين يؤدون عملهم تحت الشمس الحارقة في قطر، مؤكدة أن قطر تجعلهم يكدحون في عملهم حتى يتسنى لها التباهي باستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمال المهاجرين الذين يبلغ عددهم 28 ألف عامل ويقومون بأعمال بناء سبعة ملاعب جديدة والبنية التحتية، يتقاضون ما يعادل 82 بنساً في الساعة فقط، مؤكدة أن هذا المبلغ الضئيل يعادل الحد الأدنى للأجور، وهو 750 ريالاً قطرياً في الشهر مقابل العمل 48 ساعة أسبوعيًا.

ورغم أن قطر ضمن قائمة أغنى دول العالم، ويمكنها أن تطلب من المتعاقدين دفع رواتب أعلى من ذلك للعمال، الذي يعملون في الشمس الحارقة، إلاّ أن مبدأ العبودية الحديثة يسيطر على مفاهيم تعامل القطريين.

وتحدثت الصحيفة إلى العمال، الذين يأتي العديد منهم من أفقر الدول في العالم، أثناء زيارتها بعض الأماكن قيد الإنشاء، واكتشفوا أنهم يتقاضون رواتب ضئيلة.

ووصفت غيل كارتميل، مساعدة الأمين العام لاتحاد «يونايت»، الأجور وظروف العمل وأماكن الإقامة التي توفرها قطر لعمال البناء المهاجرين بأنها «مروعة» في كثير من الحالات.

أضافت: «توصلنا إلى اتفاق لتنفيذ عمليات تفتيش على مواقع الإنشاء وأماكن الإقامة مع لجان العمال. وبالرغم من أنها تعد خطوة كبيرة إلى الأمام في بلد تُعتبر النقابات فيه غير قانونية، إلا أنها تقتصر على ملاعب كأس العالم».

وقالت مي رومانوس، باحثة في شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية: «لا تتغير الأمور بالسرعة التي تريد قطر إقناعنا بها»، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق «الفيفا»، إجبار الدولة المستضيفة على مسألة تعزيز حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعمال في البنية التحتية.

أوضحت أيضًا: «في أكتوبر 2017، طبقت قطر الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت، حيث بلغ 750 ريالاً قطرياً شهريًا، وهو أقل من مبلغ ال 900 ريال قطري الذي طلبته الحكومة النيبالية، حيث تخاطر قطر بالتخلف عن وعدها بمواجهة ظاهرة استغلال العمال المهاجرين واسعة النطاق وتعرضهم لسوء المعاملة».

وفي جميع الملاعب لا تعين اللجنة العليا القطرية المنظمة لكأس العالم العمال، لكن يتم التعاقد فقط، وكثير من العمال الذين تحدثت معهم المجلة البريطانية يأتون من دول مثل: بنجلاديش وسريلانكا والفلبين.

وقال عامل نيبالي يدعى سوسيل يعمل بموقع بناء استاد لوسيل: «أحياناً لا نحصل على الراتب في موعده أو تكون الأموال ناقصة، نمضي وقتاً طويلاً في انتظار حافلة المغادرة بعد نهاية فترة العمل، هذا يجعل يوم العمل أطول».

وكانت منظمات حقوقية قد قدمت الشهر الماضي شكوى ضد الدوحة لدى 4 جهات عالمية، اتهمت فيها علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بالتغطية على مقتل 1200 عامل أجنبي في بناء منشآت مونديال 2022، واستغلال لجنته لتلميع صورة بلاده وإخفاء الانتهاكات الخطيرة واستغلال أموال الحمدين لتسييس قضايا حقوق الإنسان لصالحه.(وكالات)