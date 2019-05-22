«المنتدى الإعلامي» يدير نقاش المئة إعلامي ومؤثر بقالب جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «نادي دبي للصحافة»، عن تفاصيل أجندة الدورة الخامسة لمنتدى الإعلام الإماراتي الذي ستنطلق فعالياته تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الخامس والعشرين من مايو، حيث تحمل هذه الدورة شعار «نقاش المئة إعلامي ومؤثر»، بمشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس مؤسسة الشارقة للإعلام، والدكتور سلطان الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، إلى جانب قيادات الإعلام الإماراتي، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتَّاب والمفكرين، ورموز العمل الإعلامي في الدولة، ولفيف من المثقفين والأكاديميين. وتركز هذه الدورة على موضوعات وثيقة الصلة بمستقبل الإعلام الإماراتي، وفي مقدمتها قدراته التنافسية عربيا وعالميا، والاستراتيجية التي يعمل وفقها، والتحوّلات التي تشكل تحديات حقيقية للإعلام في المرحلة المقبلة وأهمية التأهب لها والتقنيات التي ستعيد صياغة المشهد الإعلامي، وكيفية مواكبتها وتوظيفها، بما يعزز مستقبل قطاع الإعلام في دولتنا، إلى جانب مناقشة التأثير الإيجابي المنشود من مؤثري التواصل الاجتماعي الإماراتيين، وما يتماس منها مع الضوابط الاجتماعية والإعلامية، فضلا عن مناقشة قضايا أخرى تمثل الهيكل الرئيسي لبناء إعلام إماراتي متماسك وقوي، ذي خطاب ورسالة إعلامية مؤثرة ومقنعه.

إطار استراتيجي

ويستضيف المنتدى بحضور مئة إعلامي ومؤثر، جلسة نقاشية تعقد تحت عنوان «استراتيجية الإعلام الإماراتي»، حيث ستناقش أهمية وجود استراتيجية إعلامية وطنية تخدم الإمارات داخلياً وخارجياً. ودور الإعلام في نقل الحقيقة بكفاءة وقدرة في التأثير، وستحاول الجلسة الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المهمة في السياق نفسه ومنها: هل يفتقر قطاع الإعلام في دولة الإمارات إلى استراتيجية واضحة يتحرك على أساسها؟ هل إعلامنا المحلي قادر على مواكبة الإنجازات الكبيرة والخطط الطموحة للدولة؟ وهل يلبي الإعلام الإماراتي طموحات الشعب الإماراتي؟ وتدير النقاش ندى الشيباني، الإعلامية في شركة أبوظبي للإعلام.

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منظومة إعلامية في مواجهة الأزمات

ومع تسارع وتيرة التحديات التي تؤثر في دول المنطقة، وتزايد أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام الإماراتي، في التعامل مع الأزمات والتحديات المستقبلية، وتطوير سبل التغطية الصحفية والإعلامية أثناء الأزمات، بما يسهم في بناء خطط مستقبلية للتعامل الاستباقي في مواجهة الأزمات، يعقد المنتدى في دورته الخامسة، جلسة تحت عنوان «الإعلام الإماراتي في ظل الأزمات»، وتناقش عددا من المحاور أهمها: كيف واجه الإعلام المحلي الأزمات؟ وهل تفقد وسائل الإعلام المحلية ثقة القارئ وصدقيته أثناء الأزمات؟ ولماذا الارتباك المُشترك بين مصادر المعلومات ووسائل الإعلام عند حدوث أزمة؟ من يتحمل مسؤولية انتشار الشائعات أثناء الأزمات؟ وهل التغطية الصحفية والإعلامية الإماراتية بحجم التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة، أم أن إعلامنا المحلي نفسه يعاني أزمات نحتاج إلى التغلب عليها؟

ويدير النقاش سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم».

محتوى التواصل الاجتماعي ومؤثريه تحت المجهر

وبهدف فتح الباب واسعاً أمام الحضور والمشاركين، لمناقشة تأثير محتوى منصات التواصل، والكيفية التي يمكن بها توظيف هذا التأثير في نطاق إيجابي يخدم المجتمع، والأثر الكبير الذي بلغه مؤثرو هذه الشبكات ودورهم نحو المجتمع وأفراده، يعقد المنتدى جلستين متتاليتين الأولى بعنوان: «هل المؤثر الإماراتي.. مؤثر؟!» لمناقشة مكانة المؤثر الإماراتي في المنطقة، وإذا ما كان مؤهلاً لأداء دور إعلامي في مجتمعه؟ ومسؤولية أفراد المجتمع نحو هؤلاء المؤثرين كونهم من المسهمين في صنع شهرة مؤثري التواصل، وتضخيم صورة البعض منهم؟ ويدير النقاش علي آل سلوم، الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام.

كما يضم المنتدى جلسة أخرى تتعلق بمنصات التواصل من منظور آخر بعنوان «المحتوى الإماراتي على وسائل التواصل» وستناقش أسباب غياب المحتوى الإماراتي على شبكات التواصل، ومدى قدرته في التأثير خارج النطاق المحلي، حيث أكدت دراسة بحثية أخيراً أن 36.4% من المؤثرين في الخليج يقدمون حياتهم اليومية محتوى يشاركون به متابعيهم، ونسبة 27.3%، ينشر المحتوى الساخر المضحك، وهذا النوع من المحتوى غالباً يكون بلا هدف واضح سوى جذب المتابعين؟، بينما 54٪‏ من المؤثرين لا يجرون أي إعداد مسبق للمحتوى المقدم قبل بثه، وتدير النقاش خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير «دبي بوست».

وقالت منى المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، رئيسة نادي دبي للصحافة: «مر الإعلام الإماراتي بكثير من مراحل التطور بما وفرته لها القيادة الرشيدة من مقومات الدعم والتشجيع، إيماناً بدور الإعلام وقدرته على دفع مسيرة البناء والتطوير في كل مسارات التنمية. ووصول الإعلام الإماراتي إلى مرحلة النضج، وتنامي مستوى التطلعات لما ينتظره المجتمع من إسهامات مؤثرة يشارك بها إعلامهم في دعم مسيرتهم نحو المستقبل. نواصل من خلال المنتدى، العمل على تعزيز حوار مهني يتناول واقع إعلامنا المحلي من أكثر من زاوية، وينظر فيما يستدعيه هذا الواقع من خطوات تعزز قدرة إعلامنا على التفاعل مع تطورات الأحداث من حولنا على كافة الصعد؛ محلياً وإقليمياً ودولياً، وترسيخ ثقة المتلقي الإماراتي بصدقية إعلامه الوطني.

وأضافت «سنستمع خلال المنتدى إلى آراء نخبة من صناع القرار، والمسؤولين عن رسم ملامح مسيرة الإعلام الإماراتي وسيناقشهم الحضور، وهم القائمون على القطاع في مختلف مؤسساته، عما ينبغي اتخاذه من إجراءات وتدابير، تزيد مساحة التأثير الإيجابي للإعلام محليا ودوليا، حيث لا تقتصر مسؤولية الإعلام الوطني على خدمة الإماراتي على أرضه، بل تحمل بعداً استراتيجياً لا يقل أهمية، يتمثل في توصيل رسالات الدولة إلى الخارج والتعريف بمواقفها الراسخة».

أجندة مؤثرة

وأوضحت ميثاء بو حميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الموضوعات المطروحة على طاولة نقاش المنتدى، ستناقش عددا من الملفات الإعلامية المهمة والمؤثرة في توقيتها. ولفتت إلى حرص النادي، على أن تجمع أجندة المنتدى رموز العمل الإعلامي في الدولة وقياداته، ونخبة المثقفين والأكاديميين، إلى جانب العاملين والمهتمين بالإعلام المحلي، للتعرف إلى وجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تطرح على الساحة الإعلامية.

وأضافت: رأت قيادتنا الرشيدة الإعلام شريكا رئيسا في التنمية، وقدمت له الدعم، لإيمانها أنه المرآة التي تعكس قضايا المجتمع وتطلعاته وطموحاته، وأداة مهمة لإبراز النماذج المشرفة والإيجابية التي تعكس المعدن الحقيقي لمجتمع الإمارات، وهو ما يدعونا جميعاً إلى تبني رؤية مستقبلية شفافة قائمة على المصارحة والمكاشفة.