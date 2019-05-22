كاريكين الثاني: سلطان يجسد سماحة الإسلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

أشاد المشاركون في المجلس الرمضاني الرابع الذي نظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أمس الأول في مسرح المجاز بالشارقة بعنوان «اختلاف الأديان.. وتلاقي الإنسانية»، بتجربة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعايش الإنساني السلمي واحترام الآخر، وكونها نموذجاً عالمياً للتسامح، خاصة بعد أن وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد للإنسانية، عبر وثيقة الأخوّة الإنسانية. مؤكدين أن من أوائل سفراء الإنسانية والتسامح في العالم، صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الجلسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وطارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعدد من المسؤولين والإعلاميين. وشارك في الجلسة الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، وكاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني، رئيس الكنائس الأرمينية، وأدار الحوار الإعلامي إبراهيم المدفع.

تقبل الآخر

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قال الكاثوليكوس كاريكين الثاني «إن مسار التعايش ليس سهلاً، ولكن إن كانت لدينا الرغبة في تقبل الآخر، فسنعيش بسلام ووئام وأخوّة، رغم اختلاف انتماءاتنا، وهذه الرغبة هي مفتاح محاربة التطرف والتعصب والتشدد، وخير مثال على التسامح وتقبل الآخر، هو صاحب السموّ حاكم الشارقة، حيث جاب سموّه العالم منذ عشرات السنين بحثاً عن العلم والثقافة وتنمية العلاقات ومساعدة الشعوب الأخرى، متقبلاً الآخر بمعتقداته وثقافته ولونه وعرقه، متعاملاً معه من منطلق سماحة الإسلام.

وأضاف: لقد أنقذ سموّه معلماً أثرياً أرمنيّاً يعود للعصور الوسطى، في مبادرة بترميم الكنيسة الأرمنيّة التي يتجاوز عمرها ال1000 سنة. ومن شواهد التعايش السلمي في إمارة الشارقة، تخصيصها أماكن للطائفة الأرمنية لممارسة عبادتهم وشعائرهم، بكل أمن وسلام، إذ يوجد في الإمارة كنيسة أرمنية، افتتحت منذ 20 عاماً. معرباً عن بالغ شكره لعطاءات صاحب السموّ حاكم الشارقة. مشيراً إلى مبادرة سموّه في بناء مجمع ديني أرميني خلال زيارته لأرمينيا عام 2006، ما يمثل أسمى قيم التوافق بين الأديان واحترام الآخر.

مكارم الأخلاق

قال الدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، إن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وضع أسس التعايش الديني، عندما قال «إنَّما بُعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق»، فيبين أنّ الهدف الأساسي من هذا الدين الحنيف ومن رسالته السمحة هو الأخلاق، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتتمم الأخلاق الحميدة التي كانت سائدةً بين العرب، فلا يمكن إنكار حقيقة أنهم كانوا أقواماً أصحاب أخلاق رفيعة، فقد عُرفوا بالعدل والكرم والشجاعة وغيرها، ولكنَّ الإسلام جاء ليرسخ الأخلاق الكريمة الموجودة في المجتمعات، وليزرع أخلاقًا جديدةً كالصدق والأمانة وغيرها

موضحاً أن الإسلام حررنا من عبودية الإنسان للإنسان، وأن البشرية جمعاء خلقت لتعبد الواحد الأحد، وديننا الحنيف يحثنا على احترام الآخر. مؤكداً أن إمارة الشارقة مملوءة بأمثلة تدل على سماحة الدين الإسلامي، حيث يعيش المواطنون والمقيمون باختلاف أديانهم ومعتقداتهم بأخوّة وسلام بفضل جهود صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

مضيفاً: «التعايش الديني وتقبل الآخر هو إحدى دعائم دولة الإمارات، منذ قيامها، حيث تحرص على بناء علاقات إيجابية وسط بيئة يسودها الاحترام والإخاء، لبناء مجتمع إنساني راقٍ».

وفي نهاية الجلسة كرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، المتحدثين وراعي الجلسة رد روز كازان، وجرى توزيع الجوائز على الفائزين بالسحوبات.