القيادة المتهورة للمركبات كوارث على الطريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

«اللهم إني صائم» جملة يطلقها بعض قائدي السيارات المتهورة، في لحظة طيش واستهتار قبيل موعد الإفطار في شهر رمضان، حينما يحولون الشوارع الرئيسية إلى حلبة سباق يتسابقون فيها للوصول إلى منازلهم لإدراك وجبة الإفطار، فتظهر السرعة الفائقة، بشكل لافت للنظر، وهناك من يقودون السيارات بشكل جنوني بغية الوصول في أسرع وقت ممكن دون اعتبارات للخطر عليهم أو على الآخرين، ولا يتوقفون إلا عند حدوث مكروه لهم أو للغير بسبب السلوكيات السلبية التي يتبعونها، عبر السرعة الزائدة والتهور وقطع الإشارات بحجة الصيام، والتي لا تتوافق مع ما تدعو إليه مناسبة الشهر الفضيل.

تشديد العقوبة

يطالب محمد خلفان البدواوي بتشديد العقوبة على أصحاب القيادة المتهورة، فيجب توقيع أقصى وأشد العقوبات حتى يكونوا عبرة وعظة لغيرهم.

والدولة تبذل من خلال إدارات المرور جهوداً كبيرة للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، وتنظم العديد من حملات التوعية التي يقوم بها رجال المرور والدوريات، ووسائل الإعلام لتوعية وتثقيف أصحاب القيادة المتهورة، وتحذيرهم من السرعة الزائدة.

الثقافة المرورية

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قال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية: لابد من تعزيز الثقافة المرورية عند أصحاب المركبات لأن التوعية المرورية عملت على خفض الوفيات المرورية بنسبة 59%، خلال رمضان الماضي بواقع 30 حالة وفاة مقابل 51 حالة في الشهر ذاته من عام 2017.

وإجمالي الحوادث المسجلة خلال شهر رمضان الماضي بلغ 226 حادثاً مرورياً أسفرت عن إصابة 340 شخصاً ووفاة 30 آخرين، مقارنة ب 316 حادثاً سجلت في رمضان 2017 أسفرت عن إصابة 465 ووفاة 50 آخرين.

وأشار إلى أن هناك أسباباً رئيسية تؤدي إلى وقوع كثير من الحوادث خلال شهر رمضان، أهمها السرعة الزائدة في ظل اندفاع كثير من أفراد المجتمع، خصوصاً في أوقات الذروة المتمثلة في ساعة الإفطار وكذلك أوقات العودة في الليل، فضلاً عن ضعف الانتباه أثناء القيادة الذي يكون ناتجاً عن الصيام.

الالتزام بقوانين المرور

ودعا العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور، ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان، والتحلي بالصبر وضبط النفس أثناء القيادة في هذا الشهر الفضيل، وتكثيف الوجود الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير على الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، للحفاظ على أمن وسلامة مستخدميها.

وطالبهم بعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية والابتعاد عن الممارسات والتجاوزات الخارجة عن المألوف كعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، والسرعة الزائدة، والقيادة بطيش وتهور، وكذلك التجاوز من كتف الطريق، وغيرها من المخالفات التي لا تتفق مع مفاهيم القيادة الحديثة والذوق والأخلاق، داعياً الجميع إلى التعاون مع رجال الشرطة لما فيه مصلحة المجتمع.

السرعة والتهور

وطالبت الاختصاصية النفسية دينا أبو العزم، السائقين بالتخلي عن العادات السلبية التي يقومون بها في رمضان، لأن الصيام يكون لجميع الجوارح، والقيادة الآمنة من أهم التصرفات التي يحرص عليها الصائم في هذا الشهر الكريم بأن يتحلى بالصبر ورباطة الجأش ولا يتعجل في القيادة.

ويؤكد الدكتور علي محمود اختصاصي في علم الاجتماع، أن الصوم لا يؤثر في القيادة إلا إذا كان السائق يعاني أمراضاً مثل البول السكري. وأما غير ذلك فلا تأثير مطلقاً وأن ما يقع من حوادث إنما هو نتيجة تجاوزات وأخطاء بشرية، هذه السلوكيات أغلبها يقع من أشخاص ليس لديهم أي ثقافة كافية أو وعي بقوانين القيادة، وعدم تحملهم لأي مسؤولية.