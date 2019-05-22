- 1/2
- 2/2
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: "إن قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط هجوم عنيف نفذه مسلحو هيئة تحرير الشام وجيش العزة بمؤازرة عدد من المسلحين الأجانب التابعين للحزب الاسلامي التركستاني على محور بلدة كفرنبودة".
© Sputnik . Bassel Shartouh
وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيات الإرهابية المهاجمة استمرت لأكثر من ٤ ساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش من احتواء الهجوم وشنت هجوما مضادا على بعض النقاط التي تقدم إليها المسلحون بمحيط المدينة تزامنا مع غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في خان شيخون والهبيط والقصابية وعابدين.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إعادة خارطة السيطرة على ما كانت عليه قبل هذا الهجوم، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة حاولت تنفيذ عدة هجمات بالتوقيت ذاته على أكثر من محور، حيث هاجم المسلحون مواقع للجيش في تل هواش والحميرات والحويز، تمكنت قوات الجيش من إحباطها جميعا.
وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري كبدت الميليشيات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، حيث قتلت أكثر من 80 مسلحا وأوقعت عشرات المصابين، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات والمدرعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الجيش السوري يقتل 80 إرهابيا معظمهم صينيون ويحبط سلسلة هجمات بريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.