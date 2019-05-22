مصادر: الجيش السوري يقتل 80 إرهابيا معظمهم صينيون ويحبط سلسلة هجمات بريف حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: "إن قوات الجيش السوري تمكنت من إحباط هجوم عنيف نفذه مسلحو هيئة تحرير الشام وجيش العزة بمؤازرة عدد من المسلحين الأجانب التابعين للحزب الاسلامي التركستاني على محور بلدة كفرنبودة".

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ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري رفيع قوله: "إن قوات الجيش السوري ومع بداية محاولة الهجوم تمكنت من تدمير عربة BMP مفخخة بمحيط كفرنبودة، ثم تبع عملية التفجير هذه هجوم عنيف من قبل المئات من المسلحين على محور الهبيط — كفرنبودة حيث عمل المسلحون على استهداف مواقع الجيش بعدد كبير من القذائف الصاروخية".

وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش والميليشيات الإرهابية المهاجمة استمرت لأكثر من ٤ ساعات، تمكنت خلالها قوات الجيش من احتواء الهجوم وشنت هجوما مضادا على بعض النقاط التي تقدم إليها المسلحون بمحيط المدينة تزامنا مع غارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في خان شيخون والهبيط والقصابية وعابدين.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إعادة خارطة السيطرة على ما كانت عليه قبل هذا الهجوم، لافتا إلى أن المجموعات المسلحة حاولت تنفيذ عدة هجمات بالتوقيت ذاته على أكثر من محور، حيث هاجم المسلحون مواقع للجيش في تل هواش والحميرات والحويز، تمكنت قوات الجيش من إحباطها جميعا.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري كبدت الميليشيات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، حيث قتلت أكثر من 80 مسلحا وأوقعت عشرات المصابين، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات والمدرعات.