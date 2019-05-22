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وتابعت: "ستفعل السعودية ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيراني أن تعيش في أمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية".
وطالب بيان مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه إيران، وتجنيب المنطقة المخاطر، مشيرا إلى أن المملكة وتطلعها أن تحقق الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة، تحت شعار " قمة مكة" يدا بيد نحو المستقبل، وأن تتخذ موقفا موحدا.
وأصدر مجلس الوزراء 10 قرارات مهمة هي:
1- تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكرواتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني.
2- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة.
3- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي.
4- قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع حكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي.
5- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري.
6- قرر مجلس الوزراء إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
7- قرر مجلس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي للمهن (المحدث) وجداول ربط المهن الملحقة به حسب الصيغة المرافقة للقرار.
8- قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الأسماء التجارية.
9- قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج بالصيغة المرافقة للقرار.
10- وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الخامسة عشرة، لعدد من المناصب.
كانت هذه تفاصيل خبر يوجه رسالة لإيران… الملك سلمان يرأس مجلس الوزراء ويوقع 10 قرارات مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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