أمير الكويت: نعيش ظروفا بالغة الخطورة

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وقال الصباح خلال الزيارة "إننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
© Sputnik . Алексей Дружинин
وتابع أن "هذه الظروف والتحديات تضاعف من مسؤولية الدبلوماسيين الكويتيين لتحقيق المصالح العليا للوطن".
وأوضح أمير الكويت أنه مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف العام، استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية أن تمارس دورا مميزا اتسم بالواقعية والتوازن، حيال ما يطرح من قضايا للبحث في مجلس الأمن.
وتابع أن أن ذلك استحق استحسان وإعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الكويتية تمكنت وبنجاح باهر، من أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية".
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