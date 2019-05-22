الملك سلمان يوجه أمراء المناطق الاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين

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"الخليج 365" من جدة: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم.

كما وجه العاهل السعودي أمراء المناطق بتسهيل وتيسير أمور المواطنين والمقيمين بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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جاء ذلك خلال اسقبال الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، اليوم الثلاثاء أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ووذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي اطلع خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.

