أونور السعودية تعلن عن عروض تخفيضات على هواتفها تزامنًا مع عيد الفطر

كشفت أونور السعودية عن عروضها الجديدة بالتزامن مع عيد الفطر بإعلان التخفيضات على عدد من هواتفها، وتشمل القائمة كل من هواتف HONOR 10i و HONOR 10i Lite و HONOR VIEW 20 و HONOR 8X Max وHONOR 8X.
وبالحديث عن أول هاتف وهو HONOR 10i، فإن عرض العيد سيكون 949 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال. أما الهاتف الثاني وهو HONOR View20 فسيكون بسعر 1,999 ريال سعودي بدلًا من 2,299 ريال. فيما سيكون الهاتف الثالث HONOR 10 Lite بسعر 699 ريال بدلًا من 749 ريال. بينما سينخفض سعر هاتف HONOR 8X من 999 ريال إلى 849 ريال، وشقيقه الأكبر HONOR 8X Max سيكون سعره 999 ريال بدلًا من 1,099 ريال (متاح في جرير).
ستستمر العروض من 16 مايو وحتى 30 مايو الحالي، وستكون هواتف أونور الخاضعة للعروض متاحة في جميع نقاط الشراء والمتاجر المعتمدة في المملكة مثل إكسترا، جرير، نون، جولي شيك، وسوق دوت كوم. باستثناء الهاتف الأخير الذي كما ذكرنا سيكون لدى مكتبة جرير فقط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.