دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تطلق إصدار خاص من هاتف vivo IQOO يعرف بSpace Knight ظهر على التقنية بلا حدود.

انطلق رسمياً الإصدار المحدود من هاتف vivo IQOO Space Knight المخصص للألعاب، والذي صمم بالتعاون مع إدارة الفضاء الصينية.

ينطلق الإصدار الخاص من هاتف الألعاب vivo IQOO Space Knight بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، ورقاقة معالج Snapdragon 855.

كما يتميز هاتف vivo IQOO Space Knight بشاشة AMOLED تأتي بحجم 6.41 إنش، ويضم كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي 12 ميجا بيكسل مع مستشعر 13 و2 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 4000 mAh.

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من جانب أخر ينطلق هاتف vivo IQOO Space Knight للسوق الصيني فقط، كما أن الشركة لم تكشف رسمياً عن تسعير هذا الإصدار، إلا أن أعلى نموذج في الإصدار الرئيسي يأتي بسعر 640 دولار، لذا من المتوقع أن يتخطى الإصدار الخاص هذا التسعير.

المصدر

هذا الموضوع vivo تطلق إصدار خاص من هاتف vivo IQOO يعرف بSpace Knight ظهر على التقنية بلا حدود.