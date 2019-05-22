شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار" الاقتصادية فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التى ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة دعم الورشة والمشاركة بوفد فيها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها، إن الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادى، والتخفيف من الظروف الصعبة التى يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكدت بأن الأهداف التى تنطلق منها الورشة والمتمثلة فى السعى نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى، وتمكينه من العيش والاستقرار والعمل لمستقبل مزدهر.

وقالت الوزارة، إن الإمارات وإذ ترحب بورشة "السلام من أجل الازدهار"، لتؤكد موقفها السياسى بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين.