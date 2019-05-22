شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تهديد ميليشيات الحوثى يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأضاف المالكي - في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري، وأنها لا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية.

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وكان المتحدث باسم التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الميليشيات الحوثية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران السعودية -والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين- بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.