اليمن يبحث مع الأمم المتحدة آليات وصول المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة المليشيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اليوم الثلاثاء، آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الجانبين استعرضا الجهود الأممية والدولية للتخفيف من الآثار المترتبة على المأساة الإنسانية التي خلّفها انقلاب مليشيات الحوثي على الحكومة في اليمن.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن "مليشيات الحوثي مستمرة في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الإنسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي".
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