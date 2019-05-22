شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يبحث مع مسؤولين نرويجيين تدعيم جسور الشراكة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، سبل التعاون المشترك مع مسؤولين نرويجيين، ولا سيما في مجالات التجارة وصناعة والاستثمار.

والتقى الجهيناوي، اليوم الثلاثاء في أوسلو مع كل من المدير التنفيذي لاتحاد الشركات النرويجية أولي إريك والمدير التنفيذي لجمعية الشركات النرويجية والأفريقية ايفيند فجلديستاد، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون بين هذه الهياكل ونظيراتها التونسية، لا سيما اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك اللقاءات تأتي في إطار تعزيز جسور التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين في العديد المجالات الواعدة ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك والأسمدة والطاقات المتجددة.

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واستعرض الوزير التونسي مجموعة الإصلاحات التي اتخذتها تونس لتعزيز الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى انضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) وإدماجها في المنطقة القارية الأفريقية للتجارة الحرة.

ووجه وزير الخارجية التونسي دعوة إلى إتحاد الشركات النرويجية (NHO) للمشاركة في منتدى تونس للاستثمار المقرر عقده يومي 20 و21 يونيو القادم.

من جهته، أعرب أولي إريك عن رغبته في زيارة تونس على رأس وفد من رجال الأعمال النرويجيين، خلال شهر نوفمبر القادم، لاستكشاف مجالات تعاون بين البلدين والاستفادة من الأهمية التي تمثلها السوق التونسية في القارة الأفريقية.