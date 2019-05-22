شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة خاشعة لـ«الشريم» من صلاة تراويح ليلة 17 رمضان بالحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الأئمة والمؤذنين التابع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو للشيخ الدكتور سعود الشريم من صلاة التراويح ليلة 17 رمضان بمكة المكرمة. وقرأ الشيخ سعود الشريم آيات من سورة المؤمنون بصوت عذب، في سكينة وخشوع.

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