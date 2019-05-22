السناتور الأمريكي جراهام: إيران نسقت الهجمات على السفن في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السناتور الجمهوري لينزي جراهام

قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام يوم الثلاثاء إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أبلغوا أعضاء مجلس الشيوخ في إفادة بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية.

وقال جراهام للصحفيين ”شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني‭ ‬‬‬بات مختلفا عما كان في الماضي وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية“.