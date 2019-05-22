ترامب يوضح «خطأ المكسيك» ويتعهَّد بالرد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سياسات الهجرة في المكسيك، وهدَّد باتخاذ إجراءات ضدها لسماحها لمهاجرين بالعبور إلى الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أنَّ ترامب أعرب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن خيبة أمله من المكسيك التي لا تفعل أي شيء، لوقف الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، وقال: "يعرف الجميع أنَّ قوانيننا الخاصة بالهجرة بها أعوار وتُنتهك بسبب الديمقراطيين".

وأضاف: "موقف المكسيك هو أن الأشخاص من دول أخرى، بما في ذلك المكسيك، يجب أن يكون لهم الحق في العبور إلى الولايات المتحدة، وأن على دافعي الضرائب الأمريكيين تحمل مسؤولية التكاليف الهائلة المرتبطة بهذه الهجرة غير الشرعية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّ المكسيك مخطئة، وأنّه سيقوم بالرد قريبًا.